Kadınlar Halat Çekip Dümen Çevirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın, düzenlenen yelken eğitimlerinde, tekne halatı çekip dümen çevirmenin heyecanını yaşadı.



Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Bodrum Deniz Ticaret Odası ve Kumbahçe Muhtarlığınca ilçedeki kadınlara yönelik, denizde yelken eğitimleri etkinliği düzenlendi.



Bodrum'un Yelkenli Okul Gemisi STS'de düzenlenen etkinlikte kadınlar yelken açma, tekne kullanma ve bağlama konularında uygulamalı bilgi aldı. Bodrum açıklarında gerçekleştirilen ve 41 kadının katıldığı eğitimlerde, kadınlar keyifli anlar yaşadı.



Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Nil Taşkıran, aralarında ev hanımlarının da olduğu farklı meslek gruplarından kadınları yelken sporuyla tanıştırdıklarını söyledi.



Kadınların evde durmak yerine sosyalleşmeyi tercih ettiğini ifade eden Taşkıran, grubun yelken yapmaya çok heves ettiğini dile getirdi.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Antrenörü Serdar Çiçek de ilk dönemini bahar ayında yaptıkları kurslarda, amaçlarının kadınlara yelken hakkında bilgi vermek olduğunu ifade etti.



Kadınlara büyük bir tekneyle yelken tecrübesi sağladıklarını anlatan Çiçek, eğitimlerin yedi hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.



Yelken eğitimlerine katılan Fazilet Devir ise deniz kenarında yaşayıp denizden uzak kalmak istemediğini, bu nedenle denizde yelken eğitimi almaya karar verdiğini söyledi.