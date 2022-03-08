Kadınlar Günü'nde PKK'nın kaçırdığı oğlu için evlat nöbetine katıldı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Uğur için gelen Fatma Tekin ile birlikte 267'ye çıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ailelere, başta kadınlar olmak üzere destek ziyaretleri sürdü.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarına kavuşmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 918 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.

"HDP'liler benim kızımı PKK'ya teslim etti. 9 senedir bir anne olarak ben bu acıyı çekiyorum. Aramadığım, sormadığım kapı kalmadı. Kızımdan bugüne kadar hiç haber alamadım. Kızım öldü mü, kaldı mı, bilmiyorum. Ben kızımı istiyorum. Evladımı istiyorum. O benim şerefim, haysiyetim, namusum, her şeyim. HDP milletvekilleri hangi yüzle sokaklara çıkıp, kadınlar gününü kutluyor. Siz önce gidin çocuklarımızı, kızlarımızı dağdan indirin, bize teslim edin sonra sokak sokak gezip kadınlar gününü kutlayın."