Kadınlar Günü'nde kadınlardan futbol resitali
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Kadınlar Günü'nde kadınlardan futbol resitali - Haberler
Dünya Kadınlar Günü, Küçükçekmece, Futbol, Yerel

Kadınlar Günü'nde kadınlardan futbol resitali

Kadınlar Günü'nde kadınlardan futbol resitali Küçükçekmece'de bulunan bir kadın futbol takımının anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için düzenlenen etkinlikte ter döktü.

08.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:10
Kadınlar Günü'nde kadınlardan futbol resitali

Kadınlar Günü'nde kadınlardan futbol resitali

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bulunan bir kadın futbol takımının anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için düzenlenen etkinlikte ter döktü. Kadınların her branşta başarılı olabileceğini gösteren kadınlar, attıkları gollerden sonra sevinç gösterisinde bulundular.

Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kemal Aktaş Stadında etkinlik düzenledi. İlçede bulunan bir kadın futbol takımı oyuncularının annelerini buluşturan belediye, futbol karşılaşması yaptırması renkli görüntülere sahne oldu. Toplam 40 dakika süren maçta beyaz takımı 3-1 yenen mor takım maçın kazananı oldu. Sahada ter döken kadınları eşleri ve çocukları da yalnız bırakmadı. Stadı dolduran vatandaşlar güzel zaman geçirdi. Maç sonunda her iki takımda bir araya gelerek birliktelik mesajı verdi.

"Özgüven gösterip sahaya çıktılar"

Küçükçekmece'de bulunan bir kadın futbol takımının başkanı Nurcan Çelik futbolcuları ve anneleri sahada buluşmasına yardım ettiğini söyleyerek, "Bugün de emekçi kadınlar için bir etkinlik düzenledik. Futbolcu kızlarımız ve annelerini buluşturduk. Anneler içinde güzel bir anı olacak. Kadınlarımızda gayet güzel oynuyor gördüğünüz gibi. Büyük özgüven gösterip sahaya indiler. Umarım daha büyük kitlelere ulaşabiliriz. Daha önce futbol oynamayan anneler ellerinden geleni yaptılar. Gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Zorlandık ama çok zevkliydi"

Uzun süre sonra ilk defa top oynadığı belirten anne Betül Dalgatüreyen, "Böyle bir organizasyonun içinde olduğum için çok mutluyum. Büyük sahada top oynamak gerçekten çok zor. Biraz zorlandım ama çok zevkliydi. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kadınlar Günü'nde kadınlardan futbol resitali

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kadınlar Günü'nde kadınlardan futbol resitali

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Haberler
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Haberler
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Angela Merkel Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ece Erken Muhterem Nur Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao Burak Yılmaz Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İtalya Avrupa Yunanistan Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Kadınlar Günü'nde kadınlardan futbol resitali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 20:23:13. #1.14#