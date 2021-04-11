Kadınlar, Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan Silvan Barajı alanını gezdi
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Kadınlar, Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan Silvan Barajı alanını gezdi

Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Kadınlar, Diyarbakır'ın 'çılgın projesi' olarak anılan Silvan Barajı alanını gezdi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Suna Kepolu Ataman öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Silvan Barajı'nda inceleme yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Suna Kepolu Ataman öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Silvan Barajı'nda inceleme yaptı.

Ataman, Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan Silvan Projesi kapsamında inşa edilen ve gövde dolgusu tamamlanan Silvan Barajı alanını yerinde görmek ve inceleme yapmak adına bir çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında merkez ve bazı ilçelerden bir araya gelen kadınlar, yıllardır adını duydukları ancak görme imkanı bulamadıkları baraj alanını ve çalışmaları görme imkanı buldu, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ataman, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Silvan Projesini kadınlara göstermek ve onları bilgilendirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Projenin çok kapsamlı olduğunu, ekonomiye katma değer sağlayacağını ve binlerce kişiye iş imkanı sağlayacağını ifade eden Ataman, şunları kaydetti:

"Annelerimiz yıllardır Silvan Barajı adını söylüyorlar ama bir de gözleriyle görmelerini istedik. Bu proje kadınlarımız için de çok önemli. Kadınlar ilk defa burayı görüyor. Yerinde görsünler, bilgi alsınlar istedik. Silvan barajı bizim ve çocuklarımızın umududur, aşıdır, işidir. Burayı Silvan barajı olarak değil Silvan bereketi olarak görüyoruz. Bir an önce iş imkanları oluşmasını ve barajın bölgeye ekonomiye katkı sunmasını istiyoruz. Kendi doğduğumuz yerde doymak istiyoruz, evlatlarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. İnşallah bir an önce biter ve topraklarımız su ile buluşur. Devlet bu projeyi yapıyor millet de yerinde görüp, sahip çıksın. Gençlerimizin ümidini annelerine göstermek için buradayız."

Kadınlardan Amine Nurbaki ise, bölgenin geleceği açısından önemli olan projeyi yerinde görme imkanı bulduklarını belirterek, "Yıllardır Silvan barajını duyuyorduk ilk defa gelip, gördük. Çok güzel çalışmalar var, inşallah devamı gelir." dedi.

Günay Turan da ilk defa baraj alanına gördüklerini anlatarak, bir an önce bitmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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