Kadınlar cuma namazı kılabilir mi?
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Kadınlar cuma namazı kılabilir mi?

Kadınlar cuma namazı kılabilir mi?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Cuma günü Müslümanlar için önemli bir gün. Müslümanlar Cuma gününe özel ibadetlerini yerine getirirler, sevdiklerinin cumasını kutlarlar. Cuma namazı için camiye giden Müslümanlar, sadece erkekler midir, Cuma namazına kadınlar da gidebilir mi? Sorusunun cevabını vatandaş merak ediyor. Peki, Kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Konuya ilişkin detaylar Diyanet İşleri'nden geldi.

Cuma günü Müslümanlar için önemli bir gün. Müslümanlar Cuma gününe özel ibadetlerini yerine getirirler, sevdiklerinin cumasını kutlarlar. Cuma namazı için camiye giden Müslümanlar, sadece erkekler midir, Cuma namazına kadınlar da gidebilir mi? Sorusunun cevabını vatandaş merak ediyor. Peki, Kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Konuya ilişkin detaylar Diyanet İşleri'nden geldi.

KADINLAR CUMA NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Erkeklerin gitmesine alıştığımız Cuma namazlarına kadınlar da gidebilir mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruyu şöyle cevaplıyor;

Kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları hâlinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Hz. Peygamber (s.a.s.) , "Cemaatle Cuma namazı kılmak, her Müslüman'a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir." (Ebû Dâvûd, Salât, 217; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 550; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 246) buyurmuştur.

Asr-ı saadetten günümüze kadar bütün âlimler, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 59; Nevevî, el-Mecmû', IV, 483-484; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 216).

Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil, muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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