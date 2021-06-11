Kadın hastanın karnında unutulan mala için Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek
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Kadın hastanın karnında unutulan mala için Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek

Kadın hastanın karnında unutulan mala için Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede dalak ameliyatı olan Fatma Soylu'nun karnında organları ayırmaya yarayan cerrahi mala unutuldu. Olay sonrası Soylu, hastane ve ameliyatını yapan ekibe dava açtı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi kusuru Sağlık Bakanlığı'nda sayarak mağdur vatandaşa 82 bin 71 lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Fatma Soylu (41), 6 yıl önce karın boşluğundaki ağrı nedeniyle İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede dalağının patladığı anlaşılan Fatma Soylu ameliyat edildi, 3 gün sonra da taburcu oldu.

BİR ŞEYİN YOK DİYEREK GERİ YOLLADILAR

Şiddetli ağrılar çeken ve yürüyemeyen Fatma Soylu ağrıları bir türlü geçmeyince yine hastaneye gitti. Doktorlar ameliyat sonrası ağrıların normal olduğunu söyleyip geri gönderdi.

Kadının karnında unutulan mala için hastane 82 bin lira tazminat ödeyecek

AMELİYATLA ÇIKARTILDI

42 gün boyunca ağrılara dayanmaya çalışan Soylu, nefes alma problemi yaşamaya başlayınca bir kez daha hastaneye gitti. Çekilen ultrasonda Soylu'nun karnında metal bir cisme rastlandı. Ameliyat sırasında doktorların karında unuttuğu mala ameliyatla çıkartıldı.

Kadının karnında unutulan mala için hastane 82 bin lira tazminat ödeyecek

ALETLERİ SAYMAMIŞLAR

Fatma Soylu, hastane ve ameliyatını yapan ekibe dava açtı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi kusuru Sağlık Bakanlığı'nda sayarak Fatma Soylu'ya 82 bin 71 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Sağlık Bakanlığı parayı ödedi ancak tazminatı geri almak için ameliyatı yapan doktor ve hemşireye dava açtı. Ameliyatta kullanılan araçların hemşire tarafından tek tek sayılması ve hem hekim hem de ameliyat hemşiresi tarafından bu sayımın tutanağa bağlanması gerektiğini belirten Bakanlık, Fatma Soylu'ya ödenen tazminatın doktor ve hemşireden tahsil edilmesini istedi.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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