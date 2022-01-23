Vicdansızlıkta sınır tanımadılar! Önce dövdükleri kadını, sonra uçurumdan attılar - Haberler
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Vicdansızlıkta sınır tanımadılar! Önce dövdükleri kadını, sonra uçurumdan attılar

Vicdansızlıkta sınır tanımadılar! Önce dövdükleri kadını, sonra uçurumdan attılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir kadın, henüz kimliği belirlenmeyen şahıslar tarafından darbedildikten sonra uçurumdan aşağı atıldı.

Saat 01.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Zorkun Yaylası yolundaki seyir tepesinde çevredekiler, bir kadının darbedilip uçurumdan atıldığını görünce durumu, jandarma ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

İsmi açıklanmayan yaralı kadın, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Vicdansızlıkta sınır tanımadılar! Önce dövdükleri kadını, sonra uçurumdan attılar

Vicdansızlıkta sınır tanımadılar! Önce dövdükleri kadını, sonra uçurumdan attılar

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

Jandarma, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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