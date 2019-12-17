"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eş güdümün Arttırılmasına Dair Protokol"...

17.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:13

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eş güdümün Artırılmasına Dair Protokol" ile ilgili toplantı düzenlendi.



Eskişehir'de kadına yönelik şiddet ile mücadele hakkında yapılacak çalışmalar, ilgili kurumların katılımlarıyla masaya yatırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birlikte çalışması sonucunda, 75 maddeden oluşan "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eş güdümün Artırılmasına Dair Protokol" gereği 2020 yılında yapılması gereken konular hakkında toplantı düzenlendi. Söz konusu plan ve protokol çerçevesinde 81 ilde aynı anda yapılan toplantı, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.



Hayatın her döneminde güzellikleri ve zorlukları paylaşan kadınların onurlu bir birey, bir eş, bir anne, kardeş veya evlat olarak daima baş tacı edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Çakacak, günümüzde milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmamasına rağmen ne yazık ki kadınların şiddet gördüğü vakaların yaşandığını söyledi. İnsan onurunu hiçe sayan, temel hakları ihlal eden şiddetin aslında tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirten Vali Çakacak, şiddeti; fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar veren en önemli unsurlardan biri olarak değerlendirdi. İmzalanan protokol gereği, 2019-2020 yılları için "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konusunda ciddi bir seferberlik başlatıldığını ifade eden Vali Çakacak, ilgili kurumların en üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; eylem planının etkin bir şekilde uygulanması ve gerekli önlemlerin alınması hakkında değerlendirme yapacaklarını söyledi.



Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü, Aslan Avşarbey, Başsavcı Vekili Savaş Kılıç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürü Nazmiye Albayrak, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Jandarma Komutanları, İlçe Emniyet Müdürleri ve ilgililer katıldı.



Toplantı, ilgili kurum yetkililerinin yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgilerin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA