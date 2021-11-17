Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalıştayı - Haberler
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalıştayı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalıştayı

Kilis'te, 3 gün sürecek olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalıştayı başladı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, 3 gün sürecek olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalıştayı başladı.

Kilis Barosu Sosyal tesislerinde 3 gün sürecek olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çalıştayı,Kilis Valisi Recep Soytürk'un konuşmasıyla başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının 2022-2025 yıllarında Kilis'te uygulanacak İl Eylem Planı taslağının 3 gün boyunca görüşmeleri yapılacak. Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planı çerçevesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili olarak kurumların kendi alanlarında çalışmalarına başlayacağı bildirildi. - KİLİS

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalıştayı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalıştayı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalıştayı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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