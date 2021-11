OSMANİYE (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Seyhan ilçesinde Çaputçu, Köylüoğlu ve Mürseloğlu mahallelerindeki mevsimlik tarım işçisi kadınları çadırlarında ziyaret etti.

Sosyologların yanı sıra sağlık görevlileri ve avukatların da yer aldığı ziyaretlerde, şiddete maruz kalındığı anda kadınların ne yapmaları ve nerelere başvurmaları gerektiği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli hemşirelerin sağlık taraması yaptığı etkinlikte, avukatlar da kadınlara hukuki hakları konusunda bilgi vererek, gereksinim halinde bu konuda destek vereceklerini belirtti.

Şiddetin önlenmesine yönelik broşürlerin verildiği etkinlikte kadınlara hijyen kiti dağıtıldı.

Ak Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, kadına yönelik şiddete tepki amacıyla ellerinde dövizlerle il başkanlığı binasında buluştu.

Partinin Kadın Kolları İl Başkanı Sevil Can, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış olduğuna dikkati çekti.

Parti olarak kuruldukları ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attıklarını ifade eden Can, kadına karşı şiddetle topyekun mücadele kararlılıklarının artarak devam ettiğini belirtti.

Can, şunları söyledi:

"Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli Hanımefendi'nin de önemle vurguladıkları gibi 'kadına şiddet, insanlığa ihanettir'. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. "

Can, bu konuda var olan çözüm önerilerine yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Açıklamaya, partinin gençlik kolları üyeleri de destek verdi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Adana İl Başkanlığı üyeleri Uğur Mumcu Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Kadına şiddet konusunda duyarlılığın artması gerektiğini ifade eden HİZMET-İŞ Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Rüveyda Keçebaş, toplumsal ve kültürel değerleri içselleştirmiş aile yapısının şiddete karşı en önemli silah olduğunu söyledi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Temsilcisi Reşan Arlıer de dernek olarak böylesi bir günde "Sevgi ile şiddet yan yana gelmez, şiddetin bahanesi olmaz, kendini kandırma" sloganıyla mesaj verdiklerini bildirdi.

Mersin

Mersin'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesince düzenlenen etkinlikte bir araya gelenler, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü.

Ulu Camii önündeki meydanda toplanan grup, "Kadına şiddete karşı sıfır tolerans, sevgi yeşertir şiddet soldurur, kadına şiddet insanlığa ihanettir" yazılı dövizler taşıyıp Cumhuriyet Alanı'na kadar düdük çalıp slogan attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, burada yaptığı konuşmada, kadına şiddete karşı gelişen toplumsal hassasiyet ve bilinçten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınması gereken tedbirleri araştırıp ona uygun eylem planları hazırladıklarını aktaran Topkaya, şiddete karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da kadının toplumun her alanında yer aldığını belirterek, "Şiddet uygulayan erkeklerin eğitilmesi ve bu şiddetten uzaklaştırılabilmesi için gerekirse hapsedilmesi gerek. Eğer eğitim ve tedavi olmuyorsa çok uzun süreler tecrit edilmesi gerek. 'Şiddete sıfır tolerans' diyoruz. Kadına kalkan eller kırılsın. Şiddete karşıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu balon uçuruldu.

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için ellerinde taşıdıkları dövizlerle Cumhuriyet Alanı'nda bir araya geldi.

Partinin Kadın Kolları İl Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Öner, AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede "reform" niteliğinde adımlar attığını belirterek, şöyle konuştu:

"2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz; seçim beyannamemizden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. Bizim medeniyetimiz kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz."

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması yaptı.

Merkez Başkanı Av. Arzu Günay, Mersin Adliyesi'ndeki baro binasında yaptığı açıklamada, kadın yönelik şiddetin tüm dünyada artış gösterdiğini ifade ederek, şiddete karşı kararlılıkta mücadele ettiklerini kaydetti.

Basın açıklamasına, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir ve avukatlar da katıldı.

Hatay

AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren de kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ortak bir sorun olduğunu söyledi.

Şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Eren, "Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlu gösteren zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ATSO) etkinlikte ise kadın cinayetlerine dikkati çekmek için gökyüzüne turuncu balon uçuruldu.

Osmaniye

Osmaniye Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Korkut Ata Üniversitesi yerleşke girişinde bir araya gelen komisyon üyesi avukatlar adına konuşan komisyon başkanı Ebru Coşkuner Kolak, şiddetin temelinde cinsiyet eşitsizliği kavramı olduğunu söyledi.

Kadınların ölmeden de haklar elde edebildiği bir dünya istediklerini ifade eden Kolak, "Şiddet değişmemekle birlikte türü ve görünümü çağlar boyunca yenilenerek otorite şiddeti, baba şiddeti, eş şiddeti, akraba şiddeti olarak devam etmiştir. Bu şiddetin temelinde ise cinsiyet eşitsizliği kavramı vardır. Bu sebepten ötürü toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının artırılması ve zihniyet dönüşümünün sağlanması ile olumlu ve etkili adımlar atılabilecektir. Osmaniye Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bugüne kadar yaptığımız gibi ülkemizde kadına yönelik şiddet, cinayet, taciz, istismar, tecavüz son buluncaya kadar mücadele etmeye, kadınları şiddet ve şiddetin önlenmesi ile hakları konusunda bilinçlendirmeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kadınların ölmeden de haklar elde edebildiği bir dünya istiyoruz" şeklinde konuştu.

