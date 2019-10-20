Kadına şiddet uyguladığı iddia edilen kişiye, mahalleliden dayak

20.10.2019 18:27

Konya'da yanındaki kadına şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi, durumu fark eden mahalleli gençler tarafından dövüldü. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülere göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, yönetimindeki kamyoneti park edip, yanındaki kadına iddiaya göre şiddet uyguladı. O sırada yolda yürüyen mahalleli gençeler bu duruma tepki gösterdi. Sürücünün yanındaki kadınla tartışmasının devam etmesi üzerine aracın yanına gelen 4 genç, kadına şiddet uyguladığı iddia edilen kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Mahalleli ardından sürücüyü aracına bindirdi. Sürücü de yanındaki kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

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Kaynak: DHA