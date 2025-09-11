Yumurta Kabuklarından Özgün Tasarımlar: Tyana Kadın Kooperatifi Kadınları El Emeğiyle Üretiyor

NİĞDE'de Tyana Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, yumurta kabuklarından özel süs eşyaları ve gece lambaları yapıyor. Kadınların el emeğiyle ürettikleri özgün tasarımları yoğun ilgi görüyor.

Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren Tyana Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, el emeği ve göz nuruyla ürettikleri özgün tasarımlarla, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kooperatifin öne çıkan ürünleri arasında yumurta kabuklarından yapılan özel süs eşyaları ve gece lambaları yer alıyor. Tavuk, kaz, Hint bülbülü ve deve kuşu yumurtalarını süs eşyasına dönüştürenlerden Mualla Taşkıran, "Her tasarım 1-2 gün süren emek istiyor. Özel tasarımlarımızı yurt içinin yanı sıra Balkan ülkelerine de satıyoruz. Ürünler ortalama 500 ile bin TL arasında alıcı buluyor" diye konuştu.

'HER AŞAMA ÖZEN GEREKTİRİYOR'

Yumurta kabuklarından yapılan süs eşyalarının ilgi çektiğini belirten Taşkıran, çalışmalarını anlatarak, "Öncelikle yumurtaların içini dikkatlice boşaltıyoruz. Bu işlem çok ince detay ve sabır gerektiriyor. İç temizliği tamamlandıktan sonra delme ve oyma işlemlerine başlıyoruz. Ardından alt kısmına ışık yerleştirerek gece lambası veya dekoratif süs eşyası haline getiriyoruz. Bulabilirsek deve kuşu yumurtasından da ürünler yapıyoruz. Bir tavuk yumurtasını işlemek 1 ila 2 gün sürebiliyor, çünkü her aşama büyük dikkat ve özen gerektiriyor" dedi.