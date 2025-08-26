Seyit Onbaşı Tablosu ile Guinness Rekoru Hedefliyor

Avcılar'da oturan Uysal Oltu (54), 10 kilogram boncuk, 15 kilogram yapıştırıcı kullanarak 8,5 ayda Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'yı 276 kiloluk mermiyi taşırken gösteren tabloyu yaptı. Uysal Oltu, "Pandemi döneminde eşinden ayrılan, şiddet gören, evinin kirasını ödeyemeyen kadınlara bunu öğrettik. Bir meslek edindiler. Şimdi tekrar 22 bayanla eşinden şiddet gören, eşinden ayrılan, yalnız yaşayan bayanlarla rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğiz. Rekor, 84 metrekare taşla yapılan resimle rekor Tayland'da. Biz 110 metrekare ile Türkiye'ye getireceğiz. Bunun arkasından dünyanın en uzun ve en büyük resim sergisini açacağız" dedi.

Avcılar, Gümüşpala'da yaşayan Uysal Oltu, Atina'da Kıbrıs Rum Türkü olan arkadaşından boncuk ile tablo yapmayı öğrendi. Pandemi döneminde şiddet gören kadınlara ders veren Oltu, Seyit Onbaşı'yı 276 kiloluk mermiyi taşırken gösteren tabloyu boncuk ile yaptı. Uysal oltu 8,5 ayda tamamlanan 10 kilogam boncuk ve 15 kilogram yapıştırıcı kullanılarak yapılan tablo ile Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu.

'REKOR KIRARAK GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRECEĞİZ'

Boncuk ile tablo yapmayı Atina'da Kıbrıs Rum Türki bir arkadaşından öğrendiğini söyleyen Uysal Oltu, "Bunu dünyada yapan tek kişiydi. Bana öğretti. O öldü, şimdi ben yapıyorum. Onun öğretmiş olduğu mesleği ben sürdürüyorum. Pandemi döneminde eşinden ayrılan, şiddet gören, evinin kirasını ödeyemeyen kadınlara bunu öğrettik. Bir meslek edindiler. Şimdi tekrar 22 bayanla eşinden şiddet gören, eşinden ayrılan, yalnız yaşayan bayanlarla rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğiz. Rekor, 84 metrekare taşla yapılan resimle rekor Tayland'ta. Biz 110 metrekare ile Türkiye'ye getireceğiz. Bunun arkasından dünyanın en uzun ve en büyük resim sergisini açacağız" dedi.

'8,5 AYDA BİTTİ'

Büyük bölümü Atatürk tablolarından oluşan eserlerini, evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek oya bocukları tek tek yapıştırıp tamamladığını söyleyen Uysal Oltu, "Bunlarda resim çizme, kalem, çizgi yoktur. Nasip olursa sponsor ayarlayabilirsek ki, bu hafta bir görüşmemiz olacak. Rekorumuzu kırıp, Türkiye'ye getireceğiz ve arkasından Fransa'da dünyanın en büyük sergisini açıp yine bir rekoru Türkiye'yi gururlandıracağız. Seyit Onbaşı tablosunda 10 kilo üzerinde boncuk var. 15 kilo yapıştırıcı gitti. 10 kilo civarında cam vernik gitti. 8,5 ayda bitti" ifadelerini kullandı.