Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı Çalışmaları Başladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2030 dönemini kapsayacak 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı' çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "5'inci eylem planımızla şiddetle mücadele kapasitemizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı İhtisas Komisyonları Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek politikalarla güçlendirmeyi, bunu da toplumun tüm kesimlerini sürece dahil ederek gerçekleştireceklerini belirtti. Göktaş, "Bakanlığımız, toplumun tüm kesimlerine dokunan, vatandaşlarımızın hayatında fark yaratan hizmetleriyle ülkemizin geleceğine yön vermektedir. Kadın politikalarımız da bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Bu alandaki önceliğimiz, kadını hayatın her alanında aktif rol alan, bir özne haline getirmektir" diye konuştu.

'EĞİTİM VE SEMİNERLERLE FARKINDALIĞI ARTIRIYORUZ'

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddet sosyal risk haritasını tamamladıklarını kaydederek, "Şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelleri ve ihtisaslaşmış kadın konukevlerinin kapasite geliştirme projeleri, bu alandaki mücadelemize yeni bir vizyon kazandıran stratejik girişimlerdir. Bunun yanı sıra Türkiye'de kadına yönelik şiddet araştırması ise politika geliştirme süreçlerimize yön veren önemli bir referans olacaktır. Şiddet önleme faaliyetlerimizi güçlendiriyor, 6,7 milyon kişiye verdiğimiz eğitim ve seminerlerle farkındalığı artırıyoruz. Diğer yandan toplum temelli farkındalık eğitimlerimizi hedef kitleye göre özelleştirerek modüler bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu amaç doğrultusunda genç kadınlara yönelik 'şiddet öncülleri ve dijital şiddet' başlıklı ilk eğitim modülümüzü hazırladık. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde üniversitelerde başlatacağımız bu eğitimlerle, öğrencilerin farkındalığının artmasını sağlayacağız" diye konuştu.

'29 ÜLKENİN ÖRNEK UYGULAMALARINI İNCELEDİK'

Bu yılın sonunda 4'üncü eylem planını tamamlayacaklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Şu an çalışmaları devam eden ve 2026-2030 dönemini kapsayacak 5'inci eylem planımızla şiddetle mücadele kapasitemizi daha da ileriye taşıyacağız. Yeni eylem planımızı, bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalardan elde ettiğimiz deneyimler ve kazanımları esas alarak şekillendiriyoruz. Bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla hazırlıyoruz. Bu doğrultuda 29 ülkenin örnek uygulamalarını ve uluslararası belgelerini inceledik. Kamu kurumları, üniversiteler, STK'lar ve uluslararası kuruluşlardan 437 paydaşın görüşünü aldık. ŞÖNİM (Şiddet Önleme Merkezi), kadın konukevi, il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezi irtibat noktalarında görev yapan 1261 taşra personelin katılımıyla anketler gerçekleştirdik. 27 odak grup toplantısı düzenledik. Kamuoyu anketimizi hazırladık, bunu da çok yakın zamanda vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.

'ŞEFFAF BİR İZLEME SÜRECİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Hazırlanan ulusal eylem planının güçlü bir izleme ve değerlendirme mekanizmasını da içereceğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Çünkü somut göstergeler üzerinden ilerlemeyi, takip etmeyi bu sürecin temel bir unsuru olarak görüyoruz. Bu doğrultuda bakanlık olarak, web tabanlı bir izleme sistemi için gerekli teknik altyapıyı oluşturduk. Her yılın başında sorumlu kurumlarımızın veri girişini sağlayarak, etkin ve şeffaf bir izleme sürecini hayata geçireceğiz. Bugün toplantımızla mevzuat düzenlemelerinden hizmet modellerine, ŞÖNİM'lerin kapasite artışından kadın konukevlerinin güçlendirilmesine kadar her alandaki görüş ve önerileri dinleyeceğiz. Etkin hukuki korumadan risk odaklı ve uzmanlaşmış hizmetlere, sosyoekonomik güçlenmeden davranışsal dönüşüm ve sosyal entegrasyona, şiddetsiz yaşam ve saygı kültürüne kadar stratejik odak temalarımızda istişareler yürüteceğiz. Hep birlikte uygulanabilir ve etkili bir eylem planı ortaya koyacağız" değerlendirmesinde bulundu.