Kadın, Tartıştığı Eşini Bıçakla Yaraladı

Kadın, Tartıştığı Eşini Bıçakla Yaraladı
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Kütahya'da bir kadın, tartıştığı eşini karnından bıçakla yaraladı. Kadın gözaltına alındı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,–KÜTAHYA'da Gülsüm K. (31), tartıştığı eşi Serdar K.'yi (34) karnından bıçakla yaraladı. Gülsüm K. gözaltına alındı.

Akkent Mahallesi'nde oturan Gülsüm K., gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Serdar K. ile tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Gülsüm K., ekmek bıçağı ile eşini karnından bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan Serdar K., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülsüm K. de suç aleti bıçakla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gülsüm K., ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadın
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