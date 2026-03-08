Haberler

Emine Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, kadınların tarih boyunca önemli bir mücadele verdiklerini vurgulayan Erdoğan, devletin kadınların her alanda hak ettiği yeri alması için çalıştığını belirtti. Kadınların güçlenmesinin toplumun da güçlenmesi anlamına geldiğine dikkat çekerek, tüm kadınların gününü kutladı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Tarihin sayfaları, kadınların sarsılmaz mücadelesiyle yazılmıştır. Bugün ise bu mücadele, sesini daha gür çıkarıyor; bilimin, sporun, sağlığın, sanatın, siyasetin, ekonominin tam kalbinde, değişimin öncüsü olmaya devam ediyor. Devletimiz, kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için kararlılıkla çalışıyor. Çünkü kadın güçlü olduğunda, aile de toplum da güçlü olur. Kadın varsa, yarın vardır. Dün ve bugün, emeğiyle dünyayı değiştiren, ışığıyla yol gösteren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

