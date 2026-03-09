8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bodrum'da kadınlara savunma sanatları eğitimi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, pilates için Gençlik Merkezi'ne gelen kadınlara yönelik 'savunma sanatları ile kendini keşfet' eğitimi düzenlendi.

Bodrum Gençlik Merkezi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Merkeze pilates ve yoga eğitimi için gelen kadın kursiyerlere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürpriz bir program hazırlandı. 'Savunma sanatları ile kendini keşfet' adı altında düzenlenen etkinlikte, kadınlara olası saldırılara karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri öğretildi. Karate antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde kadınlara, savunma sanatlarının temel prensipleri anlatıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından uygulamalı aşamaya geçilerek; doğru duruş, teknik hamleler ve etkisiz hale getirme yöntemleri gösterildi.

'KADINLAR İÇİN SAVUNMA SANATI ÇOK ÖNEMLİ'

Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk, "Bugün gençlerimiz ve pilates eğitimi alan hanımefendilerle çok güzel bir farkındalık oluşturduk. Karate antrenörümüz Fatih Bey eşliğinde savunma sanatları sporu kapsamında eğitimler verildi" dedi. Karate antrenörü Merve Erdoğan, "Kadınlar için savunma sanatı çok önemli. Çünkü hayatımızın her alanında bizleri etkileyen sokakta rahat yürümek olsun, bir şeyi tek başımıza yapabilmek olsun bunların öz güvenini taşımak çok önemli. Kendimizi nerede nasıl savunmamız gerektiğiniz bilmek çok önemli bir şey. Bugün bazı temel savunma hareketlerini, bazı farkındalık hareketlerini gösterdik. Umarım burada öğrendikleri hiçbir hareketi ileride bir gün hayatlarında kullanmaları gerekmez en büyük temennimiz budur" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL HAREKETLER ÖĞRENDİK'

Etkinliğin farkındalık oluşturduğunu ifade eden Fatoş Eraslan Ay, "Şimdiye kadar böyle bir şeyle ilgilenmemiştim. Ancak öğrendiğimiz 4 hareketin bizim hayatımızı kurtaracağını artık biliyorum" dedi. Hanife Çelik de "Hocalarımızın öğrettiği ve gösterdiği hareketler bizim için çok önemli, tabii bunları yaşamamak dileğiyle" diye konuştu. Asiye Suratoğlu ise "Kadınların kendilerini savunması için çok güzel hareketler öğrendik. Keşke olmasa ama gerektiğinde kadınların kendilerini koruyabilmesi çok önemli bir şey" dedi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı