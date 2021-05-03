Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
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Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI

Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da, maske takması konusunda uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, Beğendim, bana göndersene diyen Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), gözaltına alındı.

ANTALYA'da, maske takması konusunda uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, Beğendim, bana göndersene diyen Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi. Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, 'Beğendim, bana göndersene dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.

Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.

Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI
Son dakika haberi | ANTALYA KADIN POLİSE AHLAKSIZ TEKLİFE GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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