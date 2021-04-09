Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı
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Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKTEMUR - Haberler | Güncel
Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı

ARDAHAN'ın Balıkçılar köyünün kadın muhtarı Aysel Kaya, köyde okuma yazma bilmeyen kadınlar için kurs açılmasını sağladı.

ARDAHAN'ın Balıkçılar köyünün kadın muhtarı Aysel Kaya, köyde okuma yazma bilmeyen kadınlar için kurs açılmasını sağladı. Köy okulunda, 14 kadının başvurusuyla başlayan kursun ilk dersine katılan Vali Hüseyin Öner, "Öğrenmenin yaşı yok" diyerek, kadınları tebrik etti.

Ardahan'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Balıkçılar köyünün kadın muhtarı Aysel Kaya, okuma yazma bilmeyen kadınları belirleyerek, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne kurs açılması için başvuru yaptı. Kaya'nın başvurusu üzerine öğretmen görevlendirilirken, köy okulunda birinci kademe okuma yazma kursu açıldı. 14 kadının katılımı ile başlayan kursta, okuma yazma dersleri de koronavirüs salgını nedeniyle gruplar halinde verilmeye başlandı.Eşi Zehra Mine Öner ile birlikte kursu ziyaret eden Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Okumanın yaşı yok" diyerek, okuma yazma öğrenmek için kursa katılan kadınları tebrik etti. Vali Öner, "İlimiz merkez Balıkçılar köyümüzde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'müzce açılan birinci kademe okuma yazma kursunun başlangıcını yaptık. Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde yürütülen okuma yazma kampanyasını ilimizde devam ettiriyoruz. Bunun güzel örneklerinden biri olarak Balıkçılar köyümüzde 14 annemiz, 14 hanımefendinin katılımı ile başlattığımız bu kurs oldu. Kadınlarımız 80 saatlik eğitim sonucu okuma ve yazmayı öğrenecekler. Okuyup yazdıklarında hayata daha farklı bakacaklar. Köyümüzün kadınlarını, annelerini cesaretleri dolayısıyla kutluyorum. Muhtar hanımı da bu girişimi dolayısıyla tebrik ediyorum" diye konuştu. 


Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı
Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı
Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı
Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı
Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı
Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı
Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı
Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı
Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKTEMUR

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