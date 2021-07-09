Kadın meslektaşını darp ettiği iddia edilen doktora "yaklaşmama" tedbiri
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Kadın meslektaşını darp ettiği iddia edilen doktora "yaklaşmama" tedbiri

Kadın meslektaşını darp ettiği iddia edilen doktora 'yaklaşmama' tedbiri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde devlet hastanesinde muayene odası tartışması sonucu kadın meslektaşını darp ettiği iddia edilen Dr. Emrah Kara hakkında mahkeme, Dr. Nalan Alev Alp'in iş yerine veya evine bir ay yaklaşmama tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde devlet hastanesinde muayene odası tartışması sonucu kadın meslektaşını darp ettiği iddia edilen Dr. Emrah Kara hakkında mahkeme, Dr. Nalan Alev Alp'in iş yerine veya evine bir ay yaklaşmama tedbiri uygulanmasına karar verdi.

7 Temmuz tarihinde İskenderun Devlet Hastanesi B blokta yaşanan olayda KBB Uzmanı Dr. Emrah Kara ile 2 çocuk annesi Dr. Nalan Alev Alp arasında muayene odası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ile yaşanan olayda darp edildiğini ileri süren Dr. Nalan Alev Alp olayı mahkemeye taşıdı. İki doktorun karşılıklı birbirlerini darp ettiği şikayeti ile mahkemelik oldukları olayın ilk aşamasında mahkeme, kadın meslektaşını darp ettiği iddia edilen Dr. Emrah Kara hakkında Dr. Nalan Alev Alp'in iş yerine veya evine bir ay yaklaşmama tedbiri uygulanmasına karar verdi. - HATAY

Kadın meslektaşını darp ettiği iddia edilen doktora 'yaklaşmama' tedbiri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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