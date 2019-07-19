Kadın liderlerden iklim adaleti için birlik ve dayanışma çağrısı

Türkiye'den Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu Kurucusu Gülseren Onanç'ın da çağrıcı olduğu bildiride, "Şimdi kadınların ve kız çocuklarının bilgeliğini ve liderliğini tanıma zamanı. Tüm kız kardeşlerimizi iklim adaleti için ayaklanmaya, liderlik etmeye davet ediyoruz" denildi.

İrlanda Eski Cumhurbaşkanı Mary Robinson, Birleşmiş Milletler Kadın Bölümü Başkanı Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka ve TEDWomen Küratörü Pat Mitchell gibi isimlerin bulunduğu ve Türkiye'den Gülseren Onanç'ın da aralarında olduğu dünyanın farklı ülkelerinden 34 kadın "Değişim için Kadın Lider Dayanışması" adıyla bir araya geldi. Kadın liderler iklim adaleti için kadın liderliğinin önemine vurgu yapan bir bildiri yayınladı.

Bildiride şöyle denildi: "Şimdi kadınların ve kız çocuklarının bilgeliğini ve liderliğini tanıma zamanı. Şimdi sayıca büyüme ve güç inşa etme zamanı. Tüm kız kardeşlerimizi iklim adaleti için ayaklanmaya, liderlik etmeye, görece güç ve ayrıcalık sahibi olanları başkaları için alan açmaya ve destek vermeye davet ediyoruz. Her şeyi değiştirmek için herkese ihtiyacımız var."

Kaynak: Bültenler