Kadın Konukevindeki Kadınlardan Kanser Hastası Çocuklara "Bayram" Hediyesi
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Kadın Konukevindeki Kadınlardan Kanser Hastası Çocuklara "Bayram" Hediyesi

Kadın Konukevindeki Kadınlardan Kanser Hastası Çocuklara 'Bayram' Hediyesi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kadın konukevinde kalan kadınların meslek edindirme kurslarında öğrenerek yaptıkları örgü bebekler, kanser hastası çocukların yüzünün güldürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kadın konukevinde kalan kadınların meslek edindirme kurslarında öğrenerek yaptıkları örgü bebekler, kanser hastası çocukların yüzünün güldürdü.

81 ildeki kadın konukevlerinde hizmet alan kadınların ekonomik hayata katılımları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları, toplumsal ve ekonomik alanda güçlenmeleri, daha nitelikli işlerde yer almaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, onlara mesleki beceriler kazandırmak için de çeşitli kurslara yönlendiriyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen meslek edindirme kurslarından birine katılan Sakarya Kadın Konukevindeki kadınlar, kanser tedavisi gören çocuklara amigurumi tekniği ile el emeği göz nuru bebekler hazırladılar.

Kadınların, kursta yaptıkları örgü bebekler, Türk Kızılay Sakarya Kadın Kolları ekibi tarafından hazırlanan çocuk kitapları ile birleşerek Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Onkoloji ve Çocuk Cerrahi bölümünde kanser tedavisi gören çocuklara hediye edildi.

Kadın konukevinde hizmet alan yaklaşık 50 kadın tarafından hazırlanan hediyeleri alan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken; aileler de hediyeler için kadın konukevindeki kadınlara ve Türk Kızılay'ına teşekkür etti.

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Kaynak: Habermetre

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