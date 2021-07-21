Kadın Konukevindeki Kadınlardan Kanser Hastası Çocuklara "Bayram" Hediyesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kadın konukevinde kalan kadınların meslek edindirme kurslarında öğrenerek yaptıkları örgü bebekler, kanser hastası çocukların yüzünün güldürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kadın konukevinde kalan kadınların meslek edindirme kurslarında öğrenerek yaptıkları örgü bebekler, kanser hastası çocukların yüzünün güldürdü.

81 ildeki kadın konukevlerinde hizmet alan kadınların ekonomik hayata katılımları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları, toplumsal ve ekonomik alanda güçlenmeleri, daha nitelikli işlerde yer almaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, onlara mesleki beceriler kazandırmak için de çeşitli kurslara yönlendiriyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen meslek edindirme kurslarından birine katılan Sakarya Kadın Konukevindeki kadınlar, kanser tedavisi gören çocuklara amigurumi tekniği ile el emeği göz nuru bebekler hazırladılar.

Kadınların, kursta yaptıkları örgü bebekler, Türk Kızılay Sakarya Kadın Kolları ekibi tarafından hazırlanan çocuk kitapları ile birleşerek Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Onkoloji ve Çocuk Cerrahi bölümünde kanser tedavisi gören çocuklara hediye edildi.

Kadın konukevinde hizmet alan yaklaşık 50 kadın tarafından hazırlanan hediyeleri alan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken; aileler de hediyeler için kadın konukevindeki kadınlara ve Türk Kızılay'ına teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre