Kadın işçilerle birlikte pamuk topladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın işçilerle birlikte pamuk topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kadın işçilerle birlikte pamuk topladı

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kadın Kaymakam Nazlı Demir, kadın tarım işçileri ile birlikte tarlada pamuk topladı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kadın Kaymakam Nazlı Demir, kadın tarım işçileri ile birlikte tarlada pamuk topladı.

Besni'nin ilk kadın Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, ilçe Orman ve Tarım Müdürü Mehmet Kösekul ile birlikte Besni ilçesine bağlı Aktepe Köyünde pamuk hasadına katıldı. Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindeki heyet, tarım işçilerine kolaylıklar dileyerek onlarla bir süre sohbet etti. Tarım işçilerinin sorun ve sıkıntılarını da dileyen Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindeki heyet, işçilerle beraber pamuk topladı. - ADIYAMAN

Kadın işçilerle birlikte pamuk topladı

Kadın işçilerle birlikte pamuk topladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serenay Sarıkaya Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Abdullah Avcı Mario Balotelli Mustafa Denizli Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadın işçilerle birlikte pamuk topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:58:05. #1.17#