Kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde unutulmadı - Haberler

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Kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde unutulmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan kadın işçilerle bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan kadın işçilerle bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünya genelinde çeşitli etkinlik ve programlarla kutlanırken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kadın işçilerle bir araya geldi.

Eşi Betül Beyazgül ile birlikte Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalara giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her yıl olduğu gibi bu yılda kadın işçileri ziyaret etti. Fabrikalarda alın teriyle çalışarak ev ekonomisine büyük katkı sunan cefakar kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayan Başkan Beyazgül, kadınlara karanfil verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül daha sonra Hayat-i Harrani Kadın Destek ve Eğitim Merkezindeki kadın kursiyerleri ziyaret etti. Eğitim merkezindeki kadın kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak karanfil veren Başkan Beyazgül, kadınların yapmış olduğu el işi ürünleri inceledi. - ŞANLIURFA

Kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde unutulmadı

Kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde unutulmadı

Kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeynel Abidin Beyazgül, Dünya Kadınlar Günü, Şanlıurfa, Mart, Yerel, Haberler

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