Kadın Fotoğraflarını Tek Tıkla Çıplak Hale Getiren Korkunç Uygulama

Bir programcı tarafından sinir ağlarını kullanarak oluşturulan bir uygulama, bir kadın fotoğrafındaki kıyafetleri çıkartarak gerçekçi bir çıplak fotoğraf oluşturuyor.

DeepNude isimli yazılım, üzerinde kıyafet bulunan bir fotoğrafın üzerinde bulunan kıyafetleri çıkartıyor. Kıyafetleri çıkartarak yerine müstehcen bölgeleri ekleyen uygulama yalnızca kadınlar üzerinde çalışıyor. Yazılım erkekler üzerinde denendiği zaman da aynı işlem uygulanıyor. Yazılımın fazlasıyla başarılı bir şekilde çalıştığı aktarılsa da en iyi sonuçların genellikle (daha çok derinin görülebildiği) daha açık kıyafetlerde alındığı da belirtildi.

Karşı tarafın rızasını hiçe sayarak çıplak fotoğraflar oluşturan yazılım, birçok kişi tarafından ciddi eleştirilerin hedefi haline geldi. Badass isimli intikam pornosu (İngilizcede 'revenge porn' olarak bilinen tabir, belirli bir kişinin çıplak fotoğraflarını, kişinin zarar görmesi amacıyla paylaşma eylemine verilen isimdir) aktivisti organizasyonun kurucusu ve CEO'su Katelyn Bowden, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu (yazılım) tam anlamıyla korkunç. Artık herkes, çıplak fotoğrafları olmasa dahi kendisini intikam pornosunun bir kurbanı olarak bulabilir. Bu teknoloji halka açılmamalı."

Uygulamanın ücretsiz sürümünde çıplak fotoğraflardaki cinsel bölgeler bir filigran ile kapatılmış durumda. 50 dolar ödeyerek uygulamanın tam sürümünü alan kişiler, tamamen çıplak fotoğrafları görebiliyor ancak fotoğrafın sol üst köşesinde 'FAKE' (sahte) yazan bir damga beliriyor. Tabii ki bu damgayı kesmenin ya da Photoshop ile kaldırmanın çok da zor olmadığını belirtmekte fayda var.

Şu an için yalnızca kadınlar üzerinde çalışan programın yazılımcısı, Vice'a yaptığı konuşmada kadınların çıplak fotoğraflarını internet üzerinde bulmanın daha kolay olması sebebiyle programın yalnızca kadınlar üzerinde çalıştığını belirtti. Alberto takma adını kullanan yazılımcı, yakın zamanda aynı uygulamayı erkekler üzerinde de denemek istediğini belirtti.