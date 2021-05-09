Kadın emeği, e-ticaret ve mağazalarda yer alacak
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Kadın emeği, e-ticaret ve mağazalarda yer alacak

Kadın emeği, e-ticaret ve mağazalarda yer alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hediyelik eşyalardan yiyeceklere kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturacak satış yerinin Erdal İnönü Kent Parkı'nda açılacağını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hediyelik eşyalardan yiyeceklere kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturacak satış yerinin Erdal İnönü Kent Parkı'nda açılacağını söyledi. Başkan Uysal, bununla birlikte her kooperatifin bir mağazasının olacağı e-ticaret sitesi de kuracaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesinde son dönemde ön plana çıkan üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine geniş bir pazarlama ve satış imkanı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Uysal, falez sahil bandı üzerinde bulunan 25 dönümlük Erdal İnönü Kent Parkı'nda kadın kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayacak satış yeri açılacağını söyledi. Uysal, söz konusu yerde yetkilerle incelemelerde bulunurken belediye olarak gerek Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) gerekse Üreten Eller Pazarı'nda kadın kooperatiflerin ya da bireysel olarak üretim yapan kadınların tüketiciyle doğrudan buluşmasını sağlayacak çeşitli modeller geliştirdiklerini söyledi.

"Kooperatif rafı"

Kadın kooperatiflerinin, kadınların bağımsız ekonomi oluşturmalarının desteklenmesini belediyecilik çalışmaları içinde ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Başkan Uysal, Erdal İnönü Kent Parkı içinde kurulacak satış yerinin farklı bir model olacağını belirtti. Başkan Uysal, "Öncelikli olarak herkes için kullanabilir ve ulaşabilir olan, Antalya'nın merkezinde yer alan kent parkında bu satış yerini oluşturmak tercih olarak ortaya çıktı. Bu anlamda bir ortak satış yeri oluşturuyoruz. Her kooperatifimize raf tahsis ettiğimiz, konsinye satış modeliyle çalışacak bir sistem kuruluyoruz. Bunu internet sitesiyle de destekleyeceğiz. Kadın kooperatiflerimiz için kuracağımız bir internet sitesi üzerinden kooperatiflerimizin satış yapması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"Yaz aylarında açılması planlanıyor"

Antalya'da kadın kooperatiflerinin ürettiği ne varsa satışının yapılacağı bu yer aynı zamanda kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi, kadın istihdamının artırılması, kadın girişiminin özendirilmesi ve teşvik edilmesi gibi bir misyona da sahip olacak. Satış yerinin tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yaz aylarında açılması planlanıyor. - ANTALYA

Kadın emeği, e-ticaret ve mağazalarda yer alacak
Kadın emeği, e-ticaret ve mağazalarda yer alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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