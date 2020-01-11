Kadın dostu hastanede anlamlı sergi

11.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:32

Üç boyutlu dekoratif tablo kursu kapsamında hazırlanan rölyef sergisi VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde yoğun ilgi gördü.



Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden VM Medical Park Bursa Hastanesi, anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Şehit Doğan Sevinç Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Pınar Şahin'in Osmangazi Halk Eğitim Merkezi ile yürüttüğü Okullar Hayat Olsun projesiyle hayata geçirilen üç boyutlu dekoratif tablo yapımı kursu kapsamında yılın ilk sergisi açıldı. Kağıttan Umuda Rölyef Sergisi'nde sunulan 28 eser ilgi gördü.



Yüzde 65 kadın çalışan oranıyla 'Kadın Dostu Hastane' unvanını taşıdıklarını vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, "Kadın, hem evinde hem de işyerinde eşsiz katma değerler sağlar. Kadınlar, sağduyu ve empati konusunda her zaman bir adım öndedir. Gerek seminer gibi bilgilendirici çalışmalar, gerek kurum dışı yürüttüğümüz sosyal çalışmalarla kadınlarımız ve yuvaları için yeni ufuklar açmaya kararlılıkla devam ederken katma değer sağlamak isteyen bu tür faaliyetlere de kapımızın ardına kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA