Kadın cinayetleri: Belçika'da, birlikte olduğu kadını öldürenler için ömür boyu hapis önerisi

Belçika hükümeti, ülkede ev içi şiddet ve kadın cinayetlerini önlemek amacıyla, birlikte olduğu kadını öldürenlerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmalarını istiyor.

Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne; kasıtsız dahi olsa, partnerini öldürenlere en ağır cezanın verilmesi önerisinin, hükümetin üzerinde çalıştığı ceza yasası reformuna dahil edilmesi istedi.

Belçika'da her ay tahminen iki kadın, ev içi şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor.

Polis, ev içi şiddet konusunda her yıl 40 bine yakın şikayet alıyor.

Leuven Üniversitesi Öğretim Üyesi Anne Groenen'a göre ev içi şiddet, Belçika'daki en yaygın sosyal sorunlardan biri.

Ülkede kadın ölümleri konusunda sağlıklı resmi veri yok ancak Kadın Cinayetlerini Durdurma Eylem Grubu'na göre, Belçika'da sadece geçen yıl 24 kadın eşleri tarafından öldürüldü.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, bu nedenle ölümcül ev içi şiddete yönelik ceza sınırını yükseltmeyi planladıklarını açıkladı.

Kadına şiddetin ele alındığı Pano adlı programda konuşan Belçikalı bakan, ev içi şiddetin ağırlaştırıcı bir faktör olarak ceza hukukuna dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Van Quickenborne, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri önlemek amacıyla hazırlanan plan kapsamında, eşini ya da partnerlerini öldürenlere ömür boyu hapis cezası verilmesini istediklerini açıkladı.

Bu önerinin, hükümetin şu an üzerinde çalıştığı ceza yasasına dahil edilmesi talebinde bulunan Belçika Adalet Bakanı, kasıtsız dahi olsa, eşini veya partnerini öldüren herkesin ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini vurguladı.

'Caydırıcılık yaratacak ve ölümcül sonuçlar büyük ölçüde önlenebilecek'

Belçika'da insan öldürme suçlarına verilen en yüksek hapis cezası sınırı 30 yıl.

Van Quickenborne'ya göre, ceza sınırının yükseltilmesi ve eşi ya da partnerlerini öldürenlerin ömür boyu hapisle cezalandırılması, caydırıcılık yaratacak ve ölümcül sonuçlar büyük ölçüde önlenebilecek.

Eş şiddetine maruz kalanların yardım çağrılarına yeterince hızlı yanıt verilemediği yönündeki saptamaları değerlendiren Belçikalı bakan, bu konuya daha fazla odaklanacaklarını söyledi.

Van Quickenborne, dijital adalet sisteminde ev içi ve cinsel şiddet konularında öncelikli bir dosyanın yer alacağını ve böylece bu konularda sağlıklı veriler elde edebileceklerini belirtti.

Bakanlık, endişe verici ev içi şiddet riski durumunda polis, yargı ve ilgili diğer hizmetlerin en hızlı şekilde ulaşımını sağlayacak "dijital risk değerlendirme aracı" konusunda da çalışmaların devam ediyor.

Bu kapsamda, risk değerlendirmesi sonucu savcıların, şiddet olasılığına karşı hızla geçici uzaklaştırma emri vermesi de dahil de bir dizi önlem hayata geçirilecek.

'Mobil takip alarmı' sistemi

Belçikalı bakan, şu anda Ghent şehrinde uygulanan "Mobil takip alarmı" sisteminin de, ülke çapında yaygınlaştırılacağını söyledi.

Alarm sistemi, ayrıldıkları kötü niyetli eşleri tarafından takip edilen kadınların mağdur olmasını önlemek amacıyla Belçika Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü (IGVM) tarafından geliştirildi.

Takip mağdurlarını boyunlarına takabilecekleri küçük bir cihazdan oluşan mobil takip alarmı, kişinin cep telefonuna bağlanıyor. Tehdit hissettikleri anda butona basmaları durumunda, telefon, konudan haber dar olan ve hızla müdahale edebilen acil servislere konum göndererek, yardım çağrısında bulunuyor.

Şu anda Ghent şehrinde 18 takip mağduru, bu cihazlarla dolaşıyor. Yardım isteyen dokuz kişiye müdahale edildi. Sistem sayesinde dört fail suçüstü yakalandı.