ERZURUM (İHA) - - Kadın çiftçiler kadın vekilden süt sağım makinesi istedi

Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'dan köy ziyaretleri

ERZURUM - Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Oltu'nun Dümbüllü deresindenki grup köylerini ziyaret ederek köy sakinlerinin dert ve sıkıntılarını dinledi.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve beraberindekiler Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü, Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak, Belediye personeli ve kadın kolları ile Oltu'nun Dümbüllü deresinde bulunan grup köylerden Obayayla, Çayüstü, Nügürcük ve Çatak köyünde vatandaşlarla bir araya geldiler.

Köylülerin genel sıkıntılarına kulak veren Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban pandemiden dolayı sıkı sıkı gelemediklerini belirterek bütün sorunların en kısa zamanda çözeceğini söyledi. Köyde yaşayan kadınlarlar sohbet eden Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban kadınların isteği olan süt sağma makinası sözünü verdi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçıya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden köylüler meralara hayvanlar için su kurunu istediler.