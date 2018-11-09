Kadın Çalışan Sayısı Yüzde 24,5'den 34,5'e Yükseldi"

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Türkiye'de 2008'de yüzde 24,5 olan kadın çalışan sayısı 2018'de yüzde 34,5'e yükseldi. Avrupa seviyeleri olan yüzde 60'a çıkması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Kamu-Sen binasında Hak-İş Konfederasyonu tarafından "Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi" toplantısı düzenlendi. Hak-İş Kadın Komitesi tarafından burada, toplumsal cinsiyet ayrımının en aza indirgenmesi, kadınların meslek hayatında daha fazla yer almasının sağlanması ve sendikanın önemi anlatıldı.

Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hak-İş'in 670 bin üyesiyle Türkiye'nin en etkin konfederasyonlardan birisi olduğunu, 22 sendikanın Hak-İş'e bağlı olarak faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de projenin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edildiğini, eğitim kapsamında toplumsal cinsiyet, çalışma şartlarında kadın hakları, çalışma yaşamındaki yeri, iş-aile yaşamının uyumlaştırılması gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

Zengin, Türkiye'de kadının iş hayatına katılımının artmasıyla çalışma ve ev hayatının düzenlenmesine ilişkin eğitimlere hız verdiklerini dile getirdi

Kadının iş hayatına katılımının son 10 yılda ivme kazandığına dikkati çeken Zengin, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 2008'de yüzde 24,5 olan kadın çalışan sayısı 2018'de yüzde 34,5'e yükseldi. Avrupa seviyeleri olan yüzde 60'a çıkması için çalışmalar yapıyoruz. Kadın hem eş hem de iş kadını misyonunu birlikte yükleniyor. Kadının bireysel varlığının yok olmaması için hem sahada eğitim veriyoruz hem de saha analizi yapıyoruz. Raporlar hazırlayarak gerekli yerlere ulaştırıyoruz. Sonuçlarını kitap haline getirip yayımlıyoruz. Birçok kitleye kadın sorunlarını bu şekilde ulaştırmış oluyoruz."

Zengin, kadınları toplumsal cinsiyet ve mobbing konularında da bilinçlendirdiklerini belirterek, "Çoğu insan mobbinge maruz kalıyor ama mobbingin ne olduğunu bilmiyor. Kadının kendisine yapılan şeyin suç olduğunu anlamasını sağlıyoruz. Farkındalık oluştuğunda artık insanlar kendisine yapılan olumsuz davranışlara dur diyebiliyor." ifadesini kullandı.