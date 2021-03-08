Kadın bilim insanlarının çalışmalarını öne çıkarmak için onların yayınlarından kitap hazırladı
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Kadın bilim insanlarının çalışmalarını öne çıkarmak için onların yayınlarından kitap hazırladı

08.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:38
Kadın bilim insanlarının çalışmalarını öne çıkarmak için onların yayınlarından kitap hazırladı

Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabienne Dumoulin, alanındaki bir kongrede ödül alanların hepsinin erkek olduğunu görünce kadın bilim insanlarının çalışmalarını öne çıkarmak hedefiyle onların yayınlarından oluşan kitap derledi.

Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabienne Dumoulin, alanındaki bir kongrede ödül alanların hepsinin erkek olduğunu görünce kadın bilim insanlarının çalışmalarını öne çıkarmak hedefiyle onların yayınlarından oluşan kitap derledi.

Fabienne Dumoulin, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, kimya alanında dünya çapında 2 yılda bir düzenlenen kongrede bilim insanlarının bir araya geldiğini, kongre kapsamında "genç bilim insanı" ve "hayat boyu başarı" ödülleri verildiğini anlattı.

Münih'te 2018'de düzenlenen kongrede toplu fotoğrafın ardından ödül alanların fotoğrafının çekildiğini dile getiren Dumoulin, şöyle devam etti:

"Ödül fotoğrafında sadece erkeklerin olduğunu gördüm ve 'Hiçbir kadın bir ödül hak etmez mi?' diye düşündüm. Aklıma, bu alanda kadınların yaptığı çalışmaları öne çıkarmak gerektiği düşüncesi geldi. Dergimizde editör olduğum için ilk önce özel nüsha yapmayı düşündüm. Bir nüsha yapacaktık, ama kadınlar, alandaki en büyük isimler bile gönüllü olarak katılmak ve yayın göndermek istedi. O zaman epey şaşırdım. Tek bir nüsha yapmadık 4 nüsha yaptık 2019'da. Daha sonra bu yayınları bir kitaba çevirmek istedik. Dünya çapında bir faaliyet olmasını istedim. Kitapları Avusturalya'dan Prof. Dr. Penelope J. Brothers ve Güney Afrika'dan Prof. Dr. Tebello Nyokong'la birlikte hazırladık."

Dumoulin, kitapta 300 civarında kadın bilim insanının eserine yer verildiğini kaydederek, "Kitapta erkek bilim insanları da var. Erkekleri tamamen dışlamadık sadece kadınları ön plana çıkarmak istedik. Beni en fazla etkileyen şey, bu alanda çok prestijli bilim kadınlarının da katılmak istemesi oldu." dedi.

"Daha fazla kadın ödül alacak"

Bir sonraki adımlarının da ödül kurallarında değişiklik yapılması için çalışmak olduğunu belirten Dumoulin, "Genç bilim insanları 40 yaşına kadar ödül alabiliyordu, kadınlar için 1 yıl doğum iznini ekledik. Kadınlar için biraz daha kolaylaştı başvurmak. Değerlendirilirken, eşit değerlendirme kuralları koyduk. Daha fazla sayıda kadının ödül alacağına inanıyorum." diye konuştu.

Doç. Dr. Fabienne Dumoulin, bilim dünyasında kadınların hala var olmak için mücadele verip vermediğine ilişkin olarak, "Problem resmi kurallardan kaynaklanmıyor. Bir kadroya gelmek için belli bir kariyer yapmak gerekiyor. Kadınlar için biraz daha yavaş gidebiliyor. Kadınların karşısındaki erkeklerin nasıl davrandığı ve bunun farkında olup olmadığı da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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