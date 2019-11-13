Kadın 72. bölüm fragmanı yayımlandı! Bahar, Arif'i Şirin konusunda uyarır

13.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:16

Kadın 71. bölüm Salı akşamı sevenleri karşısına çıktı. Enver'in hayatı ile tehdit edilen Bahar, Ceyda ve Berşan, Cem'in istediklerini yapmaya hazırdır. Şirin ise Arif için kurduğu planı ince ince işler. Kadın dizisi son bölümde neler oldu? Kadın 71. bölüm özeti, Kadın son bölüm izle…

Kadın 71. Son Bölüm Full İzle...

KADIN 71. BÖLÜM ÖZETİ

Berşan'ın aracılığı ile girdikleri iş sonucu başları büyük belaya giren Bahar ile Ceyda polis baskınından son anda sığındıkları bir ev sayesinde kurtulur. Ancak ev hiç de tekin değildir ve Cem'in verdiği tencereleri de orada unutmuşlardır. Bahar ertesi gün tencereleri almaya gitse de onlar çoktan çöplükte yerlerini almışlardır.

Bu sırada Şirin ise Arif'ten intikamını almak için usul usul ona yaklaşmaktadır. Durum ne Ceyda'nın ne de Bahar'ın gözünden kaçmamıştır. Ancak Bahar, Arif'i nasıl uyaracağını bilemez.

Ceyda, Arda'nın kendi çocuğu olmadığını bilse de onu kaybetmemek için öz evladını aramak istemez. Gelişmelerden haberdar olan Arif, Kısmet'ten yardım ister. Fakat Kısmet olanların hepsini Emre'ye anlatır. Böylelikle Emre, öz çocuğunu aramak için harekete geçer.

Cem, Enver'in hayatı ile tehdit ettiği Bahar, Berşan ve Ceyda'yı avucuna almıştır. Korkudan tir tir titreyen üç kadın, Cem'den kurtulabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Öte yandan Emre'nin çocuğuna dair ipuçları elde eden Kısmet'in Cem ile aynı karede olması şok etkisi yaratır. Peki, Kısmet ile Cem'in planı nedir? Bahar ile Ceyda, Cem'den kurtulabilecek mi? Cem kimdir?

KADIN 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Son zamanlarda Berşan ile sık görüşmeye başlayan Bahar, Arif tarafından uyarılır. Bu durumdan güç alan Bahar ise Arif'i Şirin'den uzak durması için uyarır.

Enver, Hatice'nin hayali ile konuşmayı sürdürür ve o ana Nisan şahitlik eder. Dedesinin durumundan korkan Nisan, annesine her şeyi anlatır.