Kadıköy SU KESİNTİSİ 22 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgula!
Kadıköy su kesintisi 22 Mayıs 2025 Perşembe günü vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de bazı mahallelerde gün boyu sürecek su kesintisi yaşanıyor. Peki, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'den gelen resmi açıklama ve mahalle bazlı detaylar…
22 Mayıs 2025 Perşembe günü Kadıköy'de yaşanan su kesintisi, birçok vatandaşın günlük yaşamını etkiledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, Kadıköy'deki su kesintisi sabah saatlerinde başladı ve gün boyu devam etti. Vatandaşlar, "Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını ararken, İSKİ'nin resmi kanallarından bilgi almaya çalıştı. Peki, Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek?
KADIKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ'nin resmi duyurusuna göre, Kadıköy su kesintisi, Üsküdar Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle uygulanmaktadır. Bu durumdan Kadıköy'ün birçok mahallesi etkilenmektedir.
SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
Su kesintisinin yaşandığı Kadıköy'de, vatandaşlar alternatif su kaynaklarına yönelmek zorunda kaldı. İSKİ, su kesintisi hakkında detaylı bilgileri resmi web sitesi ve ALO 185 hattı üzerinden paylaştı. Kadıköy su kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, İSKİ'nin duyurularını takip edebilirler.