Kadıköy Festivali'nin açılışı Charlie Chaplin'den

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği, Film, Sahaf, Çizgi ve Caz festivallerini birleştiren Festivalin ilk etkinliği, Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterilen Charlie Chaplin'in ilk uzun metraj sessiz filmi Yumurcak (The Kid) oldu.

YAKLAŞIK 2 BİN 500 KİŞİ İZLEDİ

Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterilen film için Charlie Chaplin'in bu film için özel olarak bestelediği müzik icra edildi. Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi tarafından deniz kenarında kurulan dev perdeyi yaklaşık 2.500 kişi izledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL KADIKÖY'ÜN 5 YILI OLACAK"

Büyük bir ilgi ile izlenen etkinliğe Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra sanatçılar, sinemacılar ve uluslararası sinema kurumlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce yurttaş katıldı. Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı "Bu yıl, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası festivalin ilk yılı. Açılışımızı çok özel bir filmle yapıyoruz. Bu festival sadece film değil, çizgi, sahaf ve caz festivallerini de içeriyor. Önümüzdeki sene bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Ekim ayı sonunda Yoğurtçu Parkı yakınlarında Sinematek binası hizmete girecek. Bu tür filmlerin belediye bünyesinde daha ucuza, daha ulaşılabilir halde izlenmesi için Kadıköy Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadıköy Belediyesi'nin kültür, sanat, spor ve tüm hizmetlerdeki farklılıklarını, yeniliklerini önümüzdeki 5 yıl içerisinde göreceksiniz. Artık İBB ile aynı düşüncede, hayata, dünyaya bakışı aynı iki belediye olarak hareket edeceğiz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile birlikte Kadıköy'ün 25 yılda kaybettiklerinin hızlı bir şekilde geleceğinden eminim. Önümüzdeki 5 yıl Kadıköy'ün 5 yılı olacak. Bizi izlemeye devam edin."

FESTİVALİN ONUR KONUĞU TUNUSLU SELMA BACCAR

22-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Kalamış Park'ında yazlık sinema keyfini Sinematek ruhuyla birleştiren Yıldızlar Altında Sinema Haftası kapsamında 7 ülkeden 7 film gösterilecek. Her akşam 21.00'de başlayan gösterimlerde İtalya'dan Giuseppe Tornatore'nin Cennet Sineması, Arjantin'den Fernando Solanas'ın Tangolar: Gardel'in Sürgünü, Fransa'dan Jacques Demy'nin Cherbourg Şemsiyeleri, Çin'den Wong Kar-Wai'nin Aşk Zamanı, Tunus'tan Selma Baccar'ın Kadınlar Koğuşu ve Türkiye'den Başar Sabuncu'nun Zengin Mutfağı filmleri seyirciyle buluşacak. Etkinliğin onur konuğu ise Kadınlar Koğuşu filminin yönetmeni Tunuslu Selma Baccar. Tunus kadın hareketinde önemli bir yere sahip olan Baccar aynı zamanda ülkede uzun metrajlı film çeken ilk kadın yönetmen.

KADFEST ÇİZGİ, SAHAF VE CAZ FESTİVALLERİ İLE DEVAM EDECEK

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, 22 Ağustos-27 Ağustos tarihleri arasında Moda'da düzenlenecek Çizgi ve Sahaf Günleriyle devam edecek. 25-28 Eylül tarihleri arasında ise Caz Festivali düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler