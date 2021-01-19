Bakıcı şiddeti kameralara yansıdı! Yaşlı kadın yardım çığlıkları attı
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Bakıcı şiddeti kameralara yansıdı! Yaşlı kadın yardım çığlıkları attı

19.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:39
Bakıcı şiddeti kameralara yansıdı! Yaşlı kadın yardım çığlıkları attı

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu bakıcısı tarafından şiddete uğrayan yaşlı kadının sözleri yürekleri yaktı. Kameralara yansıyan şiddet anında yaşlı kadının, "burada beni dövüyorlar" diyerek yardım istediği görüldü.

Kadıköy Göztepe'de yaşayan yaşlı bir kadın, evinde çalışan Özbekistan uyruklu bakıcısı tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Bakıcının yaşlı kadına şiddet anları arkadaşı tarafından kameraya alındı. Kameralarda, zavallı kadının önce cinsel içerikli sözlü tacize uğradığı, ardından fiziksel olarak saldırıya maruz kaldığı görüldü.

"BURADA BENİ DÖVÜYORLAR" DİYE YARDIM İSTEDİ

Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının da yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan kadının "burada beni dövüyorlar" diyerek yardım istediği görüldü. Görüntülerde ayrıca, yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının "ne polisi ya jandarmaya göster" diye tepki gösterdiği kaydedildi.

Bakıcı şiddeti kameralara yansıdı! Yaşlı kadın yardım çığlıkları attı

"BAĞIRDIĞINI DUYDUM AMA ŞİDDET OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Uğradığı sözlü ve fiziksel saldırı sonrası polis merkezine giderek şikayetçi olan yaşlı kadının komşularından bir kişi ise "Karşı binada oturuyorum. Kadıncağızın camdan bağırmalarını duyduk ama anlayamadım. Bakıcı kadını sürekli görüyordum. Eve birilerini getiriyordu ama ben konduramadım. Kadıncağızı tanırım tek başına yaşayan bir hanımdı. Camdan bağırdığını duydum ama bakıcıya bağırdığını düşündüm" ifadesinde bulundu.

Emniyet güçleri şikayet üzerine yaşlı kadına saldıran Özbekistan uyruklu bakıcıyı arıyor.

Bakıcı şiddeti kameralara yansıdı! Yaşlı kadın yardım çığlıkları attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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