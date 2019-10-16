16.10.2019 13:33

Kadıköy'de yasak aşk cinayeti

Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrenen şahsı bıçaklayarak öldürdü

Kadın aldattığı iddia edilen kocasının başında can verirken bekledi

İSTANBUL - Kadıköy'de Orkun A.isimli şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği şahsı çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Yüzleşme için evine eşiyle gelen şahsı öldüren Orkun A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan bıçaklanan eşini can çekişirken başında bekleyen ve eşini aldattığı öğrenilen Serpil G. de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya Serpil Ç.G isimli kadın kocası Uğur. G'yi, Orkun A. ile aldattı. Durumu öğrenen koca Uğur G. eşini de yanına alıp yüzleşmek için Orkun A'nın Erenköy'deki evine Pazar günü gitti. Uğur G. burada yasak ilişkiyi öğrendiğini söyleyerek, Orkun A . ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Orkun A. masadaki bıçağı alarak şahsı bıçakladı.Aldığı bıçak darbeleri sonrası Uğur G. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri Uğur G.'yi gözaltına alırken, eşini aldattığı iddia edilen Serpil Ç.G. Uğur G. can çekişirken başında bekledi. Orkun A. ifadesinde Uğur G'nin ilişkiyi öğrendikten sonra evine geldiğini ve Serpil G ile kendisini darp etmeye başladığını, kendisinin de dayanamayarak şahsı bıçakladığını söyledi.Olayla ilgili inceleme yapan polis iki şahsı da gözaltına aldı. Serpil Ç.G. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orkun A. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA