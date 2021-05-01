Kadıköy'de, sanatçı Ozan Musluoğlu'nun 200 bin liralık lüks motosikleti çalındı
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Kadıköy'de, sanatçı Ozan Musluoğlu'nun 200 bin liralık lüks motosikleti çalındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de sanatçı Ozan Musluoğlu'na ait 200 bin lira değerindeki lüks motosiklet 3 şüpheli tarafından zincirle bağlı olduğu apartman bahçesinden güpegündüz çalındı.

Kadıköy'de sanatçı Ozan Musluoğlu'na ait 200 bin lira değerindeki lüks motosiklet 3 şüpheli tarafından zincirle bağlı olduğu apartman bahçesinden güpegündüz çalındı. Şüpheliler çaldıkları lüks motosikleti yanlarında getirdikleri aracın bagajına koyduktan sonra hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy'de geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Sanatçı Ozan Musluoğlu motosikletini apartman bahçesinde bulunan demirlik alana bağlayarak evine çıktı. İlerleyen saatlerde sokağa giriş yapan bir motosiklet ile araç içerisinde bulunan toplam 3 şüpheli önce sokak üzerinde etrafı gözlemledi sonra Mosluoğlu'nun motosikletinin bulunduğu alana yöneldi. Şüphelilerden biri yanında getirdiği kesici alet ile motosikletin bağlı olduğu zinciri kesip, sürükleyerek bahçeden dışarı çıkarttı. Dışarda kendisini bekleyen şüpheli şahısların yardımıyla çaldıkları lüks motosikleti aracın bagajına koyan şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çaldıkları motosikleti parçalayıp, piyasaya sürüyorlar"

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan Musluoğlu, "Bu bölgede lüks motosikletleri çalan bir çete var. Çaldıkları motosikletleri ise parçalayarak piyasaya sunmak üzere yedek parçaya çeviriyorlar. Motosikletimi çalan şahıslar bir araç ve motosiklet ile gelerek kilidini kestikleri motosikletimi dışarıda hazırda beklettikleri aracın bagajına koyduktan sonra ortadan kayboluyorlar. Sonuç olarak mağdur durumdayız. Hırsızlık olayını polis ekiplerine de bildirdik, inceleme başlatıldı. Umarım hırsızlık olayına karışanlar en kısa sürede yakalanır ve bu tarz mağduriyetler giderilir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'de, sanatçı Ozan Musluoğlu'nun 200 bin liralık lüks motosikleti çalındı
Kadıköy'de, sanatçı Ozan Musluoğlu'nun 200 bin liralık lüks motosikleti çalındı
Kadıköy'de, sanatçı Ozan Musluoğlu'nun 200 bin liralık lüks motosikleti çalındı
Kadıköy'de, sanatçı Ozan Musluoğlu'nun 200 bin liralık lüks motosikleti çalındı
Kadıköy'de, sanatçı Ozan Musluoğlu'nun 200 bin liralık lüks motosikleti çalındı
Kadıköy'de, sanatçı Ozan Musluoğlu'nun 200 bin liralık lüks motosikleti çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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