Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu

Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de bakkalı olan Fatih Bostan, baba mesleği arıcılığı, Rize'ye gidemediği için İstanbul'da sürdürüyor.

Kadıköy'de bakkalı olan Fatih Bostan, baba mesleği arıcılığı, Rize'ye gidemediği için İstanbul'da sürdürüyor. Bakkalının önündeki ağaca kovan koyan Bostan, karakovan balının çok kıymetli ve faydalı olduğunu söyledi. Sokaktan geçen vatandaşlar ise, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kadıköy'de 24 yıldır bakkalı olan Fatih Bostan arılara olan merakını gidermek ve baba mesleğini devam ettirmek için dükkanın önündeki ağaca karakovan kovanı koydu. Çevresinde 'Laz Bakkal' lakabıya tanınan Fatih Bostan,"Rize'de babam yapardı arıcılığı, bu  bizim baba mesleği. Rize'ye gidemediğim için burada yapmaya karar verdim. Önce nostalji olarak peteğini koyduk sonra mumunu koyduk, içini döşedik. Oğul aldık. Çok güzel çalışıyor, balda yapıyor. Herkes çok beğendi. Rize'de bilinir, Karadeniz'de bilinir .Karakovan balı her yerde olmuyor. Kadıköy'de olunca görenin dikkatini çekiyor" diye konuştu. Karakovan balının çok faydalı olduğunu söyleyen Bostan yazdığı şiiri de okudu.

Aynı sokakta esnaf olan İbrahim Varol da "Laz Bakkal komşum benim yine yaptı yapacağını. Sokakta ilk defa gördüm böyle kovanı. İnşallah olsun, yiyeceğiz baldan" dedi.

Gürsel Bayraktaroğlu isimli vatandaş ise, "Köyümüzü buraya getirdi. Hoşumuza gitti, güzel de bal yapıyor. Kaç yıldır İstanbul'da yaşıyorum böyle bir şey önceden görmedim. Kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.


Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Korona nedeniyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki genç doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek
Korona nedeniyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki genç doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Hande Erçel Burak Sergen
Spor Adem Büyük Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadıköy'de Rizeli bakkal, sokak ortasında arı kovanı kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 14:03:00. #1.13#

title