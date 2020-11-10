Kadıköy'de özel eğitim kurumunda yangın

Ozan URAL / İSTANBUL DHA KADIKÖY'de özel bir eğitim kurumunu binasının giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ozan URAL/ İSTANBUL DHA KADIKÖY'de özel bir eğitim kurumunu binasının giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi Nailbey Sokak'ta saat 01: 00 sıralarında çıkan yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL