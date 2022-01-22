Kadıköy'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Kadıköy'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Kadıköy'de bir hurdalıkta çıkan ve yan taraftaki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de bir hurdalıkta çıkan ve yan taraftaki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Fikirtepe Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yan taraftaki ikişer katlı 2 binaya sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında binalarda hasar oluştu.

Öte yandan yangında zarar gören bir Kur'an-ı Kerim itfaiye tarafından muhafaza altına alındı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

Fikirtepe, İtfaiye, Kadıköy, Yangın, Güncel, Haber

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