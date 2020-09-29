Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi
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Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi

29.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:00

Kadıköy'de etkili olan kuvvetli dolu için otomobil galericileri araçların üzerine kilim ve paspas örttü. Bazı galeri sahipleri önlem alamadıklarını ve araçlarının hasar gördüğünü belirtti.

Anadolu Yakası'nın birçok noktasında etkili olan dolu yağışından otomobillerini korumak isteyen Kadıköy'deki otomobil galericileri, araçların üzerine kilim ve paspas örterek hasar almalarını engellemeye çalıştı.

Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi

KİMİSİ NAYLON, KİMİSİ BATTANİYE ÖRTTÜ

İstanbul'da kuvvetli yağışlar etkisini gösterirken, yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerlerini battaniye, halı, kilim ile kapattı. Kapalı otoparkı olan galeri sahipleri ise araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadığını söyledi.

Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi

ÖNLEM ALMAKTA GEÇ KALDILAR

Galerici Mustafa Gerzi "Araçlarda zarar oldu. Kapalı alanlara almaya çalışıyoruz. Otoparkta kalan araçlara da bu şekilde önlem almaya çalışıyoruz" diye konuştu. Başka bir galeri sahibi Mete Güler "Dolu bir anda bastırdı, önlem almakta geç kaldık. Araçlarımızda zarar meydana geldi " dedi

Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi
Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi
Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi
Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi
Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi
Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
ALLAH AKIL FİKİR VERSİN: ULEN DOLU YAGACAK ARABALARA ZARAR VERE BİLİR DİYE KORKARAK ARABALARINIZA ÖNLEM ALIYORSUNUZDA CEHENNEM ATEŞİ VAR YANACAKSINIZ KUL HAKKI YEMEYİN NAMAZ KILIN DİYOR PEYGAMBER EFENDİMİZ HİÇ DİNLEYEN YOK NE GARİP Bİ OLAY
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ULUBATLI: yıllarca dolandırdıkları vatandaşların ahı tutmuştur
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15: 15 yıldır araba dısarıda acık duruyor bır kez doludan zarar görmedi dolu yagan yerler bellidir baska yere süpriz yapmaz sen oturdugun yeri bilmiyorsan napalım
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