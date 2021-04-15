KADIKÖY'DE DEĞERİ 2 MİLYON LİRALIK  OLAN HALILARI BÖYLE ÇALDILAR
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KADIKÖY'DE DEĞERİ 2 MİLYON LİRALIK  OLAN HALILARI BÖYLE ÇALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KADIKÖY'DE DEĞERİ 2 MİLYON LİRALIK  OLAN HALILARI BÖYLE ÇALDILAR

İsa ALMAÇAYIR / KADIKÖY'de halı mağazasına araçlarıyla gelen maskeli 5 şüpheli, değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 80 halıyı çaldı.

İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de halı mağazasına araçlarıyla gelen maskeli 5 şüpheli, değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 80 halıyı çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay geçen gün sabah saatlerinde Cemil Topuzlu Caddesi'nde bulunan halıcıda gerçekleşti. Sabah saatlerinde kapalı kasa ticari araçla halı mağazasına gelen kimliği belirsiz maskeli 5 kişi, levye ile kapıyı zorlayarak iş yerine girdi. Hırsızlar yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan 80 parça lüks halıyı çaldı. Şüpheliler daha sonra geldikleri araçla kaçtı. Sabah mağazaya gelen işyeri sahibi ve çalışanlar halıların çalınmış olduğunu görerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini izledi ve parmak izi çalışması yaptı. Hırsızlık anları mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yeri çalışanı Mustafa Arslan, "Sabah saat sekize çeyrek kala gri renkte bir araçla gelen 4 ya da 5 kişi kapıyı levyeyle açtılar. Sağdaki halılarımız yetmiş seksen parçayı arabaya yüklemişler. Görüntülerde araçla kapıya sıfır yanaşıp kapıları açıyorlar. Kimse görmesin diye. Değeri yüksek halılar, el dokuması. Yaklaşık 2 milyon lira değerinde." diye konuştu.

Görüntü dökümü

---------------Hırsızlık anları-Halı mağazasından görüntü-Halılardan görüntü-Çalışanların görüntüsü-İş yeri çalışanı Mustafa Arslan ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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