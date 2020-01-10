Kadıköy'de cinsel saldırı şüphelisi yakalandı
Kadıköy'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'ta sabah saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi Uhuvet Sokak'ta yürürken cinsel saldırıya uğradığını söyleyen S.Y'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki 68 kameranın görüntüsünü inceleyen ekipler, şüpheli F.K'yi (27) Fikirtepe Özbey Caddesi'nde gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.