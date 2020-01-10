Kadıköy'de cinsel saldırı şüphelisi yakalandı
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Kadıköy'de cinsel saldırı şüphelisi yakalandı

Kadıköy'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

10.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:00
Kadıköy'de cinsel saldırı şüphelisi yakalandı

'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy İlçe Amirliği ekipleri, 1 Ocak'ta sabah saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi Uhuvet Sokak'ta yürürken cinsel saldırıya uğradığını söyleyen S.Y'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 68 kameranın görüntüsünü inceleyen ekipler, şüpheli F.K'yi (27) Fikirtepe Özbey Caddesi'nde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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