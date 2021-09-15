Kadıköy'de cami kundaklama girişimine ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, Kadıköy Faikpaşa Camii'nin bir şahıs tarafından yakılmaya çalışılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Dün akşam yaşanan olayla ilgili olarak İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.20 sıralarında Kadıköy İlçemizin Acıbadem Mahallesi Faikpaşa Camisi'nin kadınların namaz kıldığı bölümünde, kimliği meçhul bir kadın tarafından yangın çıkarmak suretiyle kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Cami görevlileri ve vatandaşlarımızın müdahalesiyle söndürülen yangın şüphelisinin yakalanması ve bu menfur olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Faikpaşa Camimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

-Metin Başar-İHA-

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