KADIKÖY'DE BARİYER, OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ - Haberler
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KADIKÖY'DE BARİYER, OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel
KADIKÖY'DE BARİYER, OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ

KADIKÖY, 1. Çevreyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, lastiğin patlaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY, 1. Çevreyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, lastiğin patlaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 04: 15 sıralarında Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cem Yücel yönetimindeki 34 EOA 904 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil savrularak yolun sağ kısmındaki bariyerlere çarptı. Bariyerden seken otomobile Hasanpaşa-Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyer ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yücel'in cansız bedeni, cenaze nakil aracıyla Medeniyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Fikirtepe ayrımı bir süre trafiğe kapandı. Otomobil çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka götürüldü. Otomobilin, mobil uygulama üzerinden dakikalık araç kiralayan bir firmaya ait olduğu öğrenildi. Araçtan yola sızan yağ ve yakıt, yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından trafik tekrar eski seyrine döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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