Kadıköy'de Atıksız Yaşam Hareketi, "Atıksız Dükkan" ile başladı
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Kadıköy'de Atıksız Yaşam Hareketi, "Atıksız Dükkan" ile başladı

Kadıköy'de Atıksız Yaşam Hareketi, "Atıksız Dükkan" ile başladı Çöp üretmeyen Atıksız Dükkanda ürünler, cam kavanoz, bez torba ve evden getirilen kaplara konarak satılıyor Kadıköy Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Atıksız Yaşam Hareketi', yerel üreticinin ürünlerinin yer aldığı "Atıksız...

05.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:27

Kadıköy'de Atıksız Yaşam Hareketi, "Atıksız Dükkan" ile başladı

Çöp üretmeyen Atıksız Dükkanda ürünler, cam kavanoz, bez torba ve evden getirilen kaplara konarak satılıyor

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Atıksız Yaşam Hareketi', yerel üreticinin ürünlerinin yer aldığı "Atıksız Yaşam Dükkan"ının açılışı ile Haziran Dünya Çevre Günü'nde başladı. Dükkanda uzun ömürlü, ambalajsız, ekolojik, geri dönüştürülebilir ürünler yer alıyor ve bu ürünler cam kavanoz, bez torba ve müşterilerin evden getireceği kaplara konarak satılıyor. "Atıksız" Dükkanın açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katılarak ilk satışı kendisi gerçekleştirdi.

Kadıköy Belediyesinin hayata geçirdiği Atıksız Yaşam Hareketi'ni destekleyen, tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, sürdürülebilir ve ekolojik ürünlere erişim imkanı sunan, tüketiciyle yerel ürün ve üreticiyi buluşturan uygulama "atıksız" Dükkan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Feneryolu Atık Yaşam Pazarı'nda açıldı. Dükkanın ilk gününde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da dükkanı gezerek, Anadolu'nun farklı noktalarındaki üreticilerden gelen ürünleri inceledi. Başkan Odabaşı ayrıca dükkandaki bir müşteriye ürün satışı yaparak ilk satışı gerçekleştirmiş oldu. Başkan Odabaşı Dükkanı gezdikten sonra Atıksız Yaşam Hareketinin ikinci ayağı olan Mobil Atık Getirme aracını da gezerek incelemelerde bulundu.

Atıksız Yaşam Hareketinin 4 aşamasından biri olan Dükkan'da sadece gıda değil, zehirli kimyasallardan uzak olan temizlik ürünleri, doğal ham maddeden, uzun ömürlü ve ekolojik alternatif ürünler de yer alıyor. Toprağa, havaya, suya sahip çıkmak için, yerel tohumlardan, sürdürülebilir, sağlıklı gıdaları mevsiminde temin etmek amacıyla açılan Dükkanda, gıda ürünleri, mutfak ürünleri, temizlik ürünleri, günlük yaşam ve seyahat ürünleri, kişisel bakım ve sağlık ürünleri, evcil hayvan ürünleri yer alıyor. Dükkanda ayrıca kadın kooperatiflerinin yetiştirdiği ve zanaatkarların ürettiği ürünlere öncelik tanınıyor. Dükkan'da satılacak her ürün "Ürün Belirleme Komisyonu" tarafından belirleniyor. Ürün Belirleme Komisyonu ve tarafsız denetim organlarının incelemesinden geçmiş yerel tohumdan, zehirsiz, mevsiminde üretilen ekolojik ürünler, yerel üreticilerden ve kooperatiflerden tedarik ediliyor.

Dükkandaki ürünlerin çoğunun satışı ambalajsız ya da depozitolu ambalajlar ile yapılıyor. Dükkan'da satılan ürünleri vatandaşlar kendileri getirdiği ya da Dükkan'dan temin edebilecekleri yeniden kullanıma uygun kaplarla satın alabiliyor. Dükkan'da fiş ve fatura sistemi de çöp oluşmaması amacıyla kullanılmıyor, onun yerine e-arşiv fatura sistemi kullanılıyor.

Atıksız Dükkan ile ilgili konuşan Başkan Şerdil Dara Odabaşı, " Atıksız Yaşam Hareketinin 4 aşamalı planının ilk ayağı olan Atıksız Dükkanla başlıyoruz. Bu dükkan, satılan hiçbir ürünün satış şekli açısında çöp üreten, atık üreten bir dükkan değil. Alışveriş yapmak isteyenler geldikleri zaman ya kendi evlerinden kaplarıyla gelecekler ya da burada aldığı ürüne uygun olarak ambalaj malzemelerini kullanacaklar. Mesela cam kavanoz, bakliyat keseleri gibi. Burada satılan hiçbir ürün atık üretmeyecek. Buranın anlamı şu, buradaki ürünü eve götürüp evde kullandığınızda bundan çöp çıkmayacak. Bunun birinci faydası ekonomi olarak, vatandaşların poşete verdikleri para ceplerinde kalacak. Bir sefer aldıkları kese veya cam kavanozla buradan sürekli alışveriş yapabilecekler. İkincisi çevreye doğaya saygılı bir yurttaş olarak çevre ve doğayı kirletmeyecekler. Üçüncüsü çöp üretmedikleri için Kadıköy'deki belediye kaynaklarını daha objektif olarak kullanılması yönünde bir katkıları olacak. Şöyle ki çöp toplama işine biz çok ciddi ekonomik kaynak aktarıyoruz. Bu kaynağı ne kadar az kullanırsak bunu Kadıköylünün yaşam alanını daha da genişletmek ve yaşam seviyesini daha da yükseltmek için oralara kaynak aktaracağız. Ama bunlardan da önemlisi geleceğimizi kurtaracağız, çevreyi kirletmeyeceğiz" dedi.

Atıksız Yaşam Hareketi nedir?

Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan Atıksız Yaşam Hareketi'nin 4 farklı ayağı bulunuyor: 'Atıksız Dükkan'; 'Mobil Atık Getirme Merkezi'; 'Atıksız Yaşam Sokağı', 'Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması'. Kadıköy'de adım adım uygulanacak proje ile Kadıköy'de evsel atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülebilir ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

Kadıköy'de Atıksız Yaşam Hareketi, 'Atıksız Dükkan' ile başladı

Kaynak: İHA

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