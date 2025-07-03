Küçükken geçirdiği havale ve talihsiz bir kaza sonucu şaşılık yaşayan ' Kadıköy Boğası' lakaplı Mustafa Başaran, göz ameliyatı oldu. Kendine has sevinciyle de tanınan fenomenin ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi. Kadıköy Boğası hangi hastanede göz ameliyatı oldu?

KADIKÖY BOĞASI HANGİ HASTANEDE GÖZ AMELİYATI OLDU?

3 yaşında geçirdiği bir düşme sonrası sinir damarlarında da hasar oluştu. Ailesinin yıllar süren mücadelesine rağmen kalıcı hasar nedeniyle gözdeki sorun giderilemedi.

Mustafa Başaran, yaşamının büyük bir bölümünde, görme kaybıyla mücadele etti. Bu süreçte geçmişte operasyon olmasına rağmen sonuç alamayan Başaran'ın, Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Bulut Ocak ve ekibi tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle göz yapısı düzeltildi.

Eniştesi Muhammed Şevki Bilgin de "Mustafa sosyal medyada büyük hayran kitlesi var. Bu hayran kitlesi taraflı tarafsız bütün takımlardan oluşuyor. Herkes onun temiz kalbine, güzel yüreğine inanarak onu çok sevdi. Bizde onun ailesi olarak hep yanındayız. Gözünde kayma var. Bundan dolayı arkadaşları tarafından da rencide edilebiliyor. Rahatsız oluyor. Sol gözündeki görme kaybı düzelemese bile şaşılık rahatsızlığı düzelecek. Bu psikolojik olarak ona çok büyük katkı sağlayacak. Biz de iyi olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası konuşan Doç. Dr. Ocak, "Ameliyat beklediğim gibi başarılı geçti. Mümkün oldukça gözü ortaya almaya çalıştık. Görme ihtimaliniz biraz düşük bu hastalarımızda. Ama gözün kaymasını mümkün olduğunca toparlamaya çalıştık. Önce dinlenip, kendine gelecek. Yarın bir kontrol edeceğiz. Her şey iyi olsun diye bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadıköy Boğası'nın hangi hastanede göz ameliyatı olduğu henüz açıklanmadı.