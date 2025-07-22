Mustafa Başaran'ın tutkuyla bağlı olduğu Fenerbahçe'ye ve sempatik kişiliğine odaklanan bu yapım, "Kadıköy Boğası" lakabının ardındaki ilginç ve çalkantılı hayat hikayesini mizahi bir dille anlatıyor. Büyük ilgiyle beklenen filmde, onun sosyal medya yükselişi, yaşadığı zorluklar ve ilham verici dönüşüm süreci izleyiciyle buluşacak. Hem güldürecek hem de duygulandıracak bu yapım, kısa süre içinde vizyona girmeye hazırlanıyor. Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NEREDE GÖSTERİLECEK?

Yapım, yalnızca sinema salonlarında gösterime girecek ve izleyicilerle ilk olarak 22 Ağustos Cuma günü buluşacak. İlerleyen dönemlerde dijital platformlara gelmesi beklense de, başlangıçta sadece beyaz perdede izlenebilecek.

FİLMİN HİKÂYESİ

Film, Mustafa Başaran'ın yaşamından sahneleri beyaz perdeye taşıyarak hem eğlenceli hem duygusal bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kadıköy sokaklarında geçen anılar, Fenerbahçe sevgisi ve sosyal medya fenomenliğine uzanan yolculuk, hikâyenin merkezinde yer alıyor. Tribün kültürü ve sempatik kişiliği ise filmin mizahi yönünü ön plana çıkaran unsurlar arasında.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA ÇIKIYOR?

Mustafa Başaran'ın yaşamından ilhamla hazırlanan komedi türündeki "Kadıköy Boğası" adlı film, 22 Ağustos 2025 tarihinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Vizyon tarihinin duyurulmasının ardından sosyal medya platformlarında yoğun bir ilgi ve coşku yaşandı. Özellikle fenomenin takipçileri, filmi heyecanla bekliyor

KADIKÖY BOĞASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Afişiyle birlikte kamuoyuna sunulan yapımın oyuncu kadrosu da belli oldu. Kadıköy Boğası filminde rol alan isimler şunlardır:

• Mustafa Başaran

• Nurullah Çelebi

• İlayda Sumak

• Ateş Fatih Uçan

• Mehmet Ali Başaran

• Ahmet Dursun

• İlker Aksum

Oyuncu seçimi, komediyle harmanlanmış dokunaklı bir anlatımı başarıyla aktarabilecek yetkinlikteki isimler arasından dikkatle yapıldı.