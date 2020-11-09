Üsküdar ve Kadıköy'de herkesi korkutan siren, yanlışlıkla çalınmış
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Üsküdar ve Kadıköy'de herkesi korkutan siren, yanlışlıkla çalınmış

09.11.2020 01:08 | Son Güncelleme: 09.11.2020 01:16

İstanbul'un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden yaklaşık 2 dakika boyunca siren sesi duyuldu. Kadıköy Belediyesi'nden duruma dair yapılan açıklamada siren sisteminin yanlışlıkla çalındığı belirtildi.

İstanbul'un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinin çeşitli noktalarında saat 23.41 itibarıylayaklaşık 2 dakika süren bir siren sesi duyuldu. Söz konusu durumu sosyal medya üzerinden paylaşan onlarca kişi, yetkililere sirenin nedenini sordu.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesabında bir vatandaşa cevap olarak yaptığı açıklamada "Eski Koşuyolu kalp hastanesine, Kaymakamlık bilgisinde kurulan alarm (siren) sistemi yanlışlıkla çalmıştır, bilginize" ifadeleri kullanıldı.

Kadıköy Belediyesi'nden Üsküdar ve Kadıköy'de duyulan siren sesine ilişkin açıklama
Üsküdar ve Kadıköy'de herkesi korkutan siren, yanlışlıkla çalınmış
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