Kadife Kumaş nedir? Kadife kumaş özellikleri nedir? Kadife kumaş fiyatları!
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Kadife Kumaş nedir? Kadife kumaş özellikleri nedir? Kadife kumaş fiyatları!

Kadife Kumaş nedir? Kadife kumaş özellikleri nedir? Kadife kumaş fiyatları!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Ev eşyalarının büyük çoğunluğunda ve kıyafetlerde sıkça rastladığımız, metro ve kilo olarak satılan, çoğunlukla kışlık giysilerde tercih edilen Kadife Kumaş nedir? Kadife kumaş özellikleri nedir? Kadife kumaş fiyatları!

Ev eşyalarının büyük çoğunluğunda ve kıyafetlerde sıkça rastladığımız, metro ve kilo olarak satılan, çoğunlukla kışlık giysilerde tercih edilen Kadife Kumaş nedir? Kadife kumaş özellikleri nedir? Kadife kumaş fiyatları!

KADİFE KUMAŞ NEDİR?

Arapça saçaklı, tüylü, 'hav'lı anlamına gelen kataif kelimesinin çoğuludur.

KADİFE NERELERDE KULLANILIR?

Kadife kumaş kalınlığı sebebiyle daha çok kışın tercih edilir. Yastık kılıfı, koltuk kaplama, perde tekstil ürünlerinde kullanılır.Giyimde ise; çanta, gömlek, pantolon, ayakkabı, gömlek, bluz, elbise, gecelik gibi ürünlerde kullanılır.

KADİFE KUMAŞ FİYATLARI

Kadife kumaş fiyatları alacağınız yere ve kumaşın kalitesine farklılık gösterir.

KADİFE KUMAŞ ÇEŞİTLERİ

İpek kadife

Sade pamuklu kadife

Rayon/naylon kadife

Mikrofiber kadife

Ezilmiş Kadife

Panne Kadife

Kabartmalı Kadife

Streç kadife

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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